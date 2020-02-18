كورونا يمحو 45 مليار دولار من قيمة آبل

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هبط سهم عملاق التكنولوجيا الأميركية آبل لدى التداولات الافتتاحية بأكثر من 3% ليمحو 45 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة بعد إصدارها تحذيرات من تأثير فيروس كورونا على نتائجها المالية الفصلية المقبلة.

وتأثرت الأسواق بتوقعات متشائمة من شركة Apple التي استبعدت تحقيق إيراداتها المستهدفة في الربع المنتهي في شهر مارس بسبب تباطؤ العمل وانخفاض الطلب مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وحذرت الشركة من أن الفيروس التاجي سيدفع العائدات إلى ما دون التوقعات.