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كيف نحمي ملفاتنا وبياناتنا من الاختراق؟

13
FEBRUARY
2020
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يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت من مشكلات اختراق البيانات التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن الشبكة العنكبوتية وأمن الأجهزة والإلكترونيات المرتبطة بها.

وللتعامل مع هذه التهديدات وتعزيز خصوصية البيانات وحمايتها من التجسس يلجأ بعض المستخدمين أو أصحاب الشركات إلى الاعتماد على شبكات إنترنت مغلقة محمية برموز وشيفرات خاصة.

ويفضل آخرون الاستغناء عن نقل البيانات المهمة أو السرية عبر الإنترنت، ويستخدمون لهذه المهمة طريقة نقل البيانات بين الأجهزة عبر البطاقات او أقراص التخزين الخارجية.

كما يهتم الكثير من مستخدمي الحواسب والإنترنت ببرامج مكافحة الفيروسات أو القرصنة الإلكترونية ويسعون للحصول على هذه البرامج من شركات موثوقة تعمل دوما على تحديث هذه البرامج لاكتشاف الفيروسات والبرمجيات الخبيثة الجديدة.


وإحدى الطرق التي يعتمد عليها المستخدمون لحماية بياناتهم أيضا هي حفظ هذه البيانات أو إرسالها للمستخدمين الآخرين عبر تطبيقات "السحابة الإلكترونية" التابعة للشركات الكبرى مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت وغيرها، والتي تمتاز بقدرات ممتازة على حماية البيانات من التجسس من قبل أطراف ثالثة. 

ومن بين أبرز الخدمات السحابية التي يعتمد عليها المستخدمون في وقتنا الحالية خدمة Google Drive، والتي تمنح المستخدمين مساحة مجانية على الإنترنت لحفظ بياناتهم ورسائلهم وصورهم، وتساعدهم من تصفح أو نقل تلك البيانات بين جهاز وآخر عبر حساب إلكتروني خاص.

كما توجد خدمات سحابية خاصة بأجهزة وهواتف بعض الشركات مثل خدمة iCloud التي تساعد أصحاب كمبيوترات وهواتف شركة آبل من تخزين بياناتهم على الإنترنت، وتوفر لهم أيضا إمكانية تصفح أو تحميل تلك البيانات على أي جهاز آيفون أو آيباد أو آي ماك موصول بحساب iCloud الإلكتروني الخاص بهم.

روسيا اليوم
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