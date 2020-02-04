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ورق حائط ذكي للمنازل يقوي إشارة ال "واي فاي"

4
FEBRUARY
2020
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ابتكر باحثون بمعهد ماساشوستس للتقنية لعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كامبريدج ورق حائط ذكي يعمل على تعزيز وتقوية إشارة الواي فاي اللاسلكية داخل منزلك بنحو 10 أضعاف قوة الإشارة المتوفرة حالياً مع أجهزة الراوتر الخاصة.

وجد الباحثون أن السبيل الأفضل لتعزيز وتقوية الإشارات اللاسكلية هي تزويد جهاز الراوتر بهوائيات، فقاموا بذلك مع ورق الحائط الذكي وتزويده بأكثر من 300 من الهوائيات اللاسلكية القادرة على زيادة متوسط قوة الإشارة بنحو 10 أضعاف الإشارة الحالية.

وبزيادة قوة الإشارة اللاسلكية، يُتاح للأجهزة الاستشعارية الصغيرة العمل بكفاءة أعلى مثل تلك المستخدمة في اكتشاف مستويات التلوث في الأماكن المغلقة أو مكبرات الصوت الذكية الأصغر حجماً، إضافة إلى الأجهزة الطبية الحيوية التي تتم زراعتها داخل جسم الإنسان، حسب ما ورد في موقع "فينشر بيت" الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

وكان الباحثون يواجهون مشكلة متعلقة بالأجهزة الذكية الصغيرة الموصولة بالإنترنت، حيث أن امتلاكها لهوائيات لاسلكية صغيرة يجعلها غير قادرة على التقاط إشارة لاسلكية جيدة.

لذا كان بحثهم يتمحور حول ابتكار طريقة لامتلاك أجهزة لاسلكية تعمل بأقل طاقة ممكنة وفي الوقت ذاته تلتقط إشارة لاسلكية جيدة.

وقام الباحثون بتطوير "سطح ذكي" يسمى RFocus يمكن تثبيته كورق حائط داخل المنزل أو المكتب، ولا يتطلب كهرباء أو طاقة أو أسلاك، وتنحصر مهمته على أن يكون بمثابة "جهاز تحكم" يقوم بإرسال الإشارات اللاسلكية منخفضة الطاقة على الحائط ثم يقوم بعكسها لاستخدامها وقت الحاجة.

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