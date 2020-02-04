تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد لعرض الأزياء على الإنترنت

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تعاونت شركة براوزير الأمريكية مع سكيتش فاب، وهي منصة على الإنترنت لعرض ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد، لتقديم تجربة جديدة لعرض الأزياء.وتعمل الشركتان معاً، لتقديم تجارب ثلاثية الأبعاد جديدة في سوق الأزياء والملابس على الإنترنت، حيث تعتبر براوزير رائدة في الحلول الرقمية ثلاثية الأبعاد لصناعة الأزياء، وتقود سلسلة من المفاهيم الحديثة.

وتسهل التجارب الجديدة تصدير الملابس ثلاثية الأبعاد الواقعية، إلى عارض إتش تي إم إل ثلاثي الأبعاد مدمج على منصة سكيتش فاب، وتفتح المبادرة الجديدة مجموعة متنوعة من الفرص لشركات الملابس لعرض الملابس ثلاثية الأبعاد عبر الويب، بحسب موقع فايبر تو فاشيون.

ويتم تمكين الإمكانيات الجديدة، المتوفرة في تحديث منتجات براوزير ليناير (كانون الثاني)، من خلال إضافة توافق تنسيق يسهل استيراد وتصدير ملفات ثلاثية الأبعاد إلى تطبيقات مختلفة دون فقدان الجودة.

وقال نائب رئيس المنتج في براوزير "بإعطاء صناعة الملابس نماذج ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية ودقة، نحن نمكّن مستقبلاً تنتج فيه الشركات عينات مادية أقل، ولكنها تبيع المزيد من العناصر. وتضيف كل أداة نقوم بإنشائها إلى قدرة عملائنا على زيادة الإبداع بكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة الإيرادات"