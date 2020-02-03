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ورق جدران ذكي يقوي الـ"واي فاي" عشرة أضعاف في المنازل

3
FEBRUARY
2020
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طوّر باحثون في معهد ماساشوستس للتقنية لعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كامبريدج، ورق جدران ذكي يعمل على تقويــة إرسال الـ WIFI اللاسلكية داخل المنازل.

 

أهمية هذا التطوّر هو إمكانية تزويد أصغر الأجهزة الإستشعارية بشبكة WiFi التي ستجعل الأجهزة المتصلة أكثر فعالية، كمكبرات الصوت الذكية صغيرة الحجم، الأجهزة الطبية التي تتم زراعتها داخل جسم الإنسان، وغيرها.

 

فقد قام الباحثون بتطوير "سطح ذكي" شبيه بورق الجدران، يسمى RFocus يمكن تثبيته على حائط المنزل أو المكتب، ولا يتطلب كهرباء أو طاقة أو أسلاك.

 

وتستخدم "الخلفية الذكية" بمثابة "عنصر تحكم"، تقوم بإرسال الإشارات اللاسلكية المنخفضة الطاقة على الحائط ثم يقوم بعكسها لاستخدامها وقت الحاجة.

 

ويمكن أن يحسّن متوسط قوة الإشارة بحوالي 10 أضعاف من قدرة الـ Router الحالية، وفقًا للباحثين.

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