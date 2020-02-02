living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«واتساب» يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

2
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيتوقف تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري على ملايين الهواتف الذكية اعتباراً من اليوم (السبت)، 1 فبراير (شباط).
ولن تتمكن أجهزة «آندرويد» و«آيفون» التي تدعم أنظمة التشغيل القديمة فقط من تشغيل التطبيق المملوك لشركة «فيسبوك»، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقال تطبيق «واتساب» إن هذه الخطوة ضرورية من أجل حماية أمن مستخدميها.
والهواتف الذكية التي تستخدم نظامي آندرويد 2.3.7 والإصدارات الأقدم و«آي أو إس 8» أو ما هو أقدم منهما، هي تلك المتأثرة بالتحديث.
وأنظمة التشغيل التي يحاول «واتساب» التخلي عنها هي الأنظمة القديمة التي لم تعد محدثة أو مثبتة على أجهزة جديدة.
وسيتعين على معظم المستخدمين ببساطة تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم من أجل الاستمرار في استخدام خدمة المراسلة.
ومع ذلك، لن تكون بعض الأجهزة، مثل «آيفون 4 إس»، التي تدعم نظام «آي أو إس 7» فقط، قادرة على تشغيل التطبيق.
وقال بن وود، المحلل في «سي سي إنسايت»: «من الواضح أن (واتساب) ليس لديه خيار سوى ضمان أن تظل خدمته آمنة، لكنه يواجه الآثار الجانبية الصعبة حيث إن التطبيق لن يكون قادراً على العمل على الهواتف الذكية القديمة».
وكان «واتساب»، وهو رابع أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها خلال العقد، قد حذر المستخدمين من أن هذه التغييرات ستحدث للمرة الأولى في عام 2017.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout