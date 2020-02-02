«واتساب» يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

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سيتوقف تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري على ملايين الهواتف الذكية اعتباراً من اليوم (السبت)، 1 فبراير (شباط).

ولن تتمكن أجهزة «آندرويد» و«آيفون» التي تدعم أنظمة التشغيل القديمة فقط من تشغيل التطبيق المملوك لشركة «فيسبوك»، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال تطبيق «واتساب» إن هذه الخطوة ضرورية من أجل حماية أمن مستخدميها.

والهواتف الذكية التي تستخدم نظامي آندرويد 2.3.7 والإصدارات الأقدم و«آي أو إس 8» أو ما هو أقدم منهما، هي تلك المتأثرة بالتحديث.

وأنظمة التشغيل التي يحاول «واتساب» التخلي عنها هي الأنظمة القديمة التي لم تعد محدثة أو مثبتة على أجهزة جديدة.

وسيتعين على معظم المستخدمين ببساطة تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم من أجل الاستمرار في استخدام خدمة المراسلة.

ومع ذلك، لن تكون بعض الأجهزة، مثل «آيفون 4 إس»، التي تدعم نظام «آي أو إس 7» فقط، قادرة على تشغيل التطبيق.

وقال بن وود، المحلل في «سي سي إنسايت»: «من الواضح أن (واتساب) ليس لديه خيار سوى ضمان أن تظل خدمته آمنة، لكنه يواجه الآثار الجانبية الصعبة حيث إن التطبيق لن يكون قادراً على العمل على الهواتف الذكية القديمة».

وكان «واتساب»، وهو رابع أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها خلال العقد، قد حذر المستخدمين من أن هذه التغييرات ستحدث للمرة الأولى في عام 2017.