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6 شروط لنجاح الهواتف القابلة للطي في 2020

29
JANUARY
2020
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عانت الهواتف القابلة للطي التي تم الإعلان عنها في العام الماضي 2019 من تأخير في عمليات إنتاجها.

ومن هاتف سامسونغ غالاكسي فولد، إلى هواوي ميت إكس، وموتورولا رازر، لم يخرج أي من هذه الهواتف إلى العلن في الوقت المحدد، فليس من السهل الريادة في تصميم هاتف جديد ومعقد، والصناعة لا تزال بحاجة إلى وقت للتعلم من الأخطاء المبكرة.

وصُممت الهواتف القابلة للطي لمضاعفة استخدام أجهزتنا، مع حجم شاشة مضاعفة، وحزمة محمولة أكثر. لكن أسعار هذه الهواتف مرتفعة، وتصل إلى ضعفي تكلفة نظيرتها من الهواتف التقليدية على الأقل.

وفي 2020، هناك الكثير مما يجب أن تحققه الهواتف القابلة للطي، فإلى جانب الكفاءة والموثوقية، يجب أن تنخفض أسعارها وتتحسن تصاميمها بشكل كبير، وفيما يلي أهم التعديلات التي يجب أن تحتويها الهواتف القابلة للطي في 2020 بحسب موقع سي نت:

تصميم جيد بشاشة قوية
تحتوي الهواتف القابلة للطي اليوم على شاشات بلاستيكية وليست زجاجية، وهذا ليس مثالياً لشاشة الهاتف، ويترك البلاستيك هذه الأجهزة أكثر عرضة للتلف عند التعرض لأي عامل خارجي.

وأضافت موتورولا طبقة صلبة إلى شاشة رازر البلاستيكية لجعلها أقوى، لكن الشاشة لا تزال بحاجة إلى الاختبار عندما يتم إطلاق الهاتف.

وتشير الشائعات، إلى أن غالاكسي زد فليب المتوقع إطلاقه في 11 فبراير (شباط) سيكون أول هاتف يستخدم شاشة زجاجية فائقة الانحناء، وتعتقد إحدى الشركات أيضاً أن زجاج الماس سيوفر قوة ومرونة أكبر للهواتف القابلة للطي.

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