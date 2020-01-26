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في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب

26
JANUARY
2020
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أحيانا لا تكون هجمات تطبيق واتساب الإلكترونية بسبب ثغرات أمنية قومية، أو بسبب أخطاء هندسية في التطبيق، بل بسبب جهلنا بحماية حساباتنا على تطبيق الرسائل الأشهر في العالم.
 
ووفقا لموقع "فوربس"، بإمكاننا حماية أنفسنا من اختراقات الحساب على تطبيق واتساب، باتباع خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.
 
وعندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق واتساب، أو منصات الرسائل الأخرى، تتنوع أساليب الاختراق وتأثيرها على المستخدم.
 
ورأينا في العام الماضي هجمات إلكترونية  تصيب المستهدفين ببرامج تجسس، كما شهد التطبيق ملفات وسائط متعددة خطرة، يتم تبادلها في المحادثات، كما رأينا حالات يتم فيها حظر المستخدم من الدخول لحسابه على واتساب.
 
كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير من قبل فريق واتساب، الذي رمم نظامه الأمني لحماية المستخدمين، ولكن هذا لم يمنع "الهاكرز" من اكتشاف طرق جديدة للهجوم.
 
ولتجنب حالة "الاستيلاء" على الحساب الخاص من قبل الهاكرز مستقبلا، بإمكان المستخدمين إجراء تغيير بسيط في الإعدادات.
 
ويقول الموقع إن بإمكان المستخدم تعيين رقم تعريف شخصي، سيمثل غطاء أمنيا إضافيا، سيتوجب على المستخدم إدخاله لاستخدام واتساب من جهاز جديد.
 
وعادة ما يلجأ الهاكرز للحصول على رسالة تحمل رقم التأكيد، ترسل إلى رقم هاتف جديد، كي يستولوا على حساب الواتساب من جهازهم، ولكن الإعداد الإضافي سيمنعهم من الاستيلاء على الحساب.
 
لذلك حتى إذا انطلت عليك خدعة ما وقمت بإرسال الرمز إلى الهاكرز، فلن يكون لديهم رقم التعريف الشخصي الخاص بك.
 
ويمكن العثور على خاصية الرقم التعريفي في واتساب، ضمن إعدادات الحساب من داخل التطبيق، تحت عبارة “Two-Step Verification”، ولا يستغرق الأمر أقل من دقيقة لإعداده.
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