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لبنانيّون يكتشفون ثغرةٍ أمنيّة في "فيسبوك"

25
JANUARY
2020
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إكتشف فريق من شركة لبنانية مختصة في الأمن الإلكتروني تُدعى "Semicolon" ثغرة أمنية في نظام التراسل بين المعلنين السياسيين وشركة "فيسبوك".

وقالت الشركة في تصريحٍ خاص لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" إن "الثغرة أصابت كافة المعلنين السياسيين في الموقع منذ إطلاق هذه الآلية عام 2018".

وأضافت: "تتيح الثغرة للمهاجمين قراءة الرسائل وحفظها والإطلاع على أعداد الملفات والمرفقات المتبادلة بين المعلن السياسي وشركة فيسبوك، وتتيح أيضاً تتبع عملية التحقق من هوية المعلن السياسي، ومعرفة إن كان حصل على موافقة الشركة أو الرفض مع سبب الرفض الذي ترسله الشركة عبر النظام".

وتعاملت "فيسبوك" مع تقرير فريق Semicolon حول الثغرة بشكلٍ سريع، حيث تمت معالجة الثغرة خلال 48 ساعة من تاريخ إرسال التقرير إلى الشركة، وتعتبر هذه الثغرة واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استهدفت السياسيين في منصة فيسبوك.

وقالت الشركة إن "فيسبوك سمحت لهم بالإعلان عن تفاصيل الثغرة بعد قيامها بمعالجتها بالتعاون مع الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن "Semicolon هي شركة مختصة في البرمجة والحلول الأمنية تتخذ من لبنان مقرًا لها، وكان فريقها قد إكتشفت ثغرات عديدة في فيسبوك، وأدرج على لائحة الشرف للعام 2017".

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