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تحذير من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب أموالك

22
JANUARY
2020
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أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيرات من متصفح شهير، لدعمه تطبيقات مشهورة محظورة من قبل نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنها أن تسحب أموال المستخدمين.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف مجموعات أمن سيبراني أن متصفح "أوبرا" الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة، والمحظورة من قبل متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني على نظام تشغيل "أندرويد".

وأوضح التقرير أن تقريرا أمنيا أعده مركز "هيندينبرغ ريسرش"، كشف أن متصفح "أوبرا" يدير 4 تطبيقات أندرويد تركيز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

وأشار إلى أن "أوبر" يدير تطبيقات "كاش بين" و"أو كاش" و"أو باي" و"أو بيسا".

وحذر التقرير من أن تلك التطبيقات لم تحظ بالحد الأدنى من الأمان، الذي يفرضه "غوغل" على التطبيقات الموجودة على متجره الإلكتروني.

وكشف التقرير أن تلك التطبيقات تعرض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ، خاصة وأن يمكن أن تجعل بسهولة كافة بياناتهم البنكية معرضة للقرصنة من أي جهة خارجية.

واتهم التقرير "أوبرا" باستخدام تلك التطبيقات للحصول على دعم مالي بشكل غير قانوني، بعد انخفاض هوامش الربح من أعمالها وبالأخص المتصفح الرئيسي الخاص بالشركة الذي لم يتمكن من تحقيق الانتشار المرجو منه.

ولم يصدر حتى الآن، أي تعليقات من شركتي "غوغل" و"أوبرا" بشأن تلك الاتهامات.

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