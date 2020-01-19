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كيف تقرأ رسائل "فيسبوك مسنجر" سرا دون إعلام المرسل

19
JANUARY
2020
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يبحث معظمنا عن طرق لإيقاف تشغيل "رمز" قراءة الرسائل الواردة عبر "فيسبوك"، كي لا يعلم المرسل بأننا قرأناها.

وكشف موقع "ذي صن" أنه يمكن القيام بذلك، عبر قراءة الرسالة على شاشة الإشعارات، حيث يرسل "فيسبوك مسنجر" إشعارات إلى هاتفك في كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة.

وهذا يعني أن الرسائل تُخزن بالفعل على هاتفك بمجرد استلامها، بغض النظر عما إذا كنت قرأتها أم لا.

ويمكن رؤية محتويات الرسالة في شاشة العرض، حيث يُظهر الإشعار محتوى الرسالة، ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق "مسنجر"، وبالتالي لن يعلم المرسل بأن المستخدم شاهدها بالفعل.

ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد بدء تلقي عدد كبير من الرسائل، في تتابع سريع.

ويمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وستُلغى علامات التبويب القديمة، عند تصفية الرسائل الجديدة.

وعندما يحدث ذلك، يمكن للمستخدم إزالة حجب قدرة التطبيق على تحديث البيانات الجديدة وإرسالها، عبر الإنترنت.

ومن خلال تفعيل "وضع الطائرة"، وفتح تطبيق "مسنجر"، يمكن قراءة الرسائل دون قلق بشأن علم المرسل بذلك. وتأكد من إغلاق التطبيق قبل إيقاف تشغيل "وضع الطائرة".

تجدر الإشارة إلى إمكانية تحميل تطبيق Unseen، حال رغب المستخدم باستخدام متصفح الكمبيوتر، الذي يعد واحدا من تطبيقات مماثلة متوفرة لمستخدمي "غوغل كروم".

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