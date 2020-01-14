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حيل مميزة في "واتس آب" يحبذ معرفتها

14
JANUARY
2020
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يستخدم مئات الملايين من المستخدمين حول العالم تطبيق المراسلة الشهير "واتس آب" دون إدراك الجميع للحيل الرائعة المتوفرة فيه.

وكشف موقع "ذي صن" عن بعض أفضل النصائح والحيل في "واتس آب"، لتجربتها:

- معرفة الصديق المفضل في "واتس آب"

يمكن التحقق من الأصدقاء الذين ترسل إليهم معظم رسائل "واتس آب"، مع تتبع العدد الدقيق للنصوص المرسلة.

ولتحقيق ذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الدردشة، والنقر فوق علامة التبويب "الإعدادات". وبعد ذلك، افتح لوحة Data and Storage Usage، ثم انقر فوق Storage Usage في الأسفل، حيث ستجد قائمة كبيرة من الدردشات مع اكتشاف أكبر مساحة تخزين مستهلكة.

ولمعرفة عدد النصوص المرسلة إلى مستخدم محدد، انقر فوق الدردشة وستحصل على إحصائيات مفصلة.

- تغيير الخط

يمكن كتابة رسائل "واتس آب" الخاصة بصورة غامقة أو بخط مائل، مع إضافة تأثيرات معينة وتغيير الخط إلى نمط أحادي المسافة، عبر إضافة رمز ``` قبل وبعد الجملة المكتوبة.

وللحصول على خط غامق، يمكن وضع رمز النجمة على جانب الكلمة أو العبارة، مثل: *text goes here*.

وبالمثل، يمكن أيضا كتابة رسالة "واتس آب" مع خط يتوسط الجملة، بإضافة ~ قبل وبعد الجملة.

- استخدام "وضع التخفي"

يمكن لأي شخص لديه هاتف آيفون قراءة نص "واتس آب" كامل دون ظهور "العلامة الزرقاء"، التي تدل على قراءة الرسالة، لدى المستلم، ودون الحاجة إلى إيقاف تشغيل هذه الميزة.

ويجب انتظار وصول رسالة على الهاتف، حتى يظهر إشعار على شاشة القفل. ثم اضغط لفترة أطول قليلا من المعتاد على الرسالة التي تظهر على الشاشة، وسيظهر النص الكامل.

ويمكنك التمرير لأعلى ولأسفل الرسالة بالكامل، حتى لو كانت طويلة جدا.

- تمييز الدردشات المفضلة

على هاتف أندرويد، انقر باستمرار فوق الدردشة التي تريد تمييزها بعلامة، ثم انقر فوق رمز Pin الذي يظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

أما في جهاز آيفون، اسحب إلى اليمين الدردشة التي تريد تفضيلها، ثم انقر فوق Pin .

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