"فيسبوك" تصمّم شكلًا جديدًا ..

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بدأت الشبكة الاجتماعية الكبرى Facebook في منح عدد صغير من المستخدمين إمكانية الوصول إلى الشكل الجديد وفقًا لـ CNET.

يُقال إن فيسبوك يتيح لنسبة صغيرة من الأشخاص فرصة اختبار الواجهة، وسيرى المستخدمون المحظوظون نافذة منبثقة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في اختبار "The Facebook الجديد" ، بينما تدعو الشركة إلى إعادة التصميم.

وتتميز الواجهة الجديدة بخلفية أقل تشوشًا وألوان أكثر إشراقًا، ووفقًا لموقع "إنجادجيت" إنها تأتي بخلفية ذات وضع داكن، والتي ربما تكون أفضل شيء يمكن أن تقدمه لأولئك الذين ينتظرون ذلك.

وسيكون بمقدور المختبرين إرسال تعليقات على Facebook حول الواجهة، حتى يتمكنوا من مساعدة الشبكة الاجتماعية على إصلاح أي أخطاء قد تكون لديها، وسيكون لديهم أيضًا القدرة على التبديل مرة أخرى إلى المظهر الحالي للموقع في حالة ما إذا قرروا الاستمتاع به قبل بدء العرض الجديد، ووفقًا للنشر تخطط الشركة لتوفير الواجهة على نطاق أوسع في وقت ما قبل الربيع.

(أخبارك)