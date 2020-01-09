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كيف يُمكنك تفعيل الرقابة على يوتيوب لحماية أطفالك؟

9
JANUARY
2020
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تعتبر الرقابة الأبوية أحد المواضيع التي تثير قلق الوالدين، خاصة مع سهولة الاتصال في العالم الافتراضي عبر الإنترنت، حيث إن المحتوى من مختلف الثقافات والتوجهات أصبح الآن في متناول الجميع، كما يعد موقع يوتيوب أحد المواقع التي تزيد من قلق الوالدين على الأطفال مع سهولة وصولهم إلى الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية.

يضم يوتيوب عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو الرائعة للأطفال، سواء مقاطع (الرسوم الكاريكاتيرية) Cartoons، أو مقاطع الفيديو التعليمية، أو غيرها، ومن ناحية أخرى هناك أيضًا عدد غير محدود من مقاطع فيديو يوتيوب التي لا يجب أن يشاهدها الأطفال.

ويعمل يوتيوب على أن يكون مساحة آمنة للأطفال، من خلال توفير بعض الميزات التي تجعل من السهل عليك القيام بذلك باستخدام عناصر تحكم الوالدين.


كيف يمكنك تفعيل الرقابة الأبوية؟

يدعم يوتيوب وضعًا يحمل اسم (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode أو (الوضع الآمن) Safe Mode وهو إعداد اختياري يمكنك استخدامه للمساعدة في حجب المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخصّصًا للكبار وتفضّل ألا يشاهده الأطفال الذين يستخدمون جهازك. ولتفعيله ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

أولًا؛ على جهاز الكمبيوتر:

• انتقل إلى موقع يوتيوب على جهازك.

• إذا لم تسجل الدخول إليه فقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.
• انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
• من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode.

• في مربّع الحوار الذي يظهر على الشاشة، قم بالضغط على زر التبديل المجاور لخيار “وضع تقييد المحتوى” لتفعيله.

 

ثانيًا؛ على الهاتف أو الحاسوب اللوحي:
• انتقل إلى تطبيق يوتيوب على هاتفك.
• بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

• اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.
• ثم اضغط على خيار (عام) General .
• قم بتفعيل (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

 

كيف يمكنك التحكم في (وضع تقييد المحتوى) بما يناسب عائلتك؟

تقدم غوغل تطبيق يحمل اسم (Family Link) ويسمح لك بوضع القواعد الأساسية للمساعدة في إرشاد أطفالك أثناء التعلّم واللعب والاستكشاف على الإنترنت، سواء بلغوا سن المراهقة أو كانوا أصغر من ذلك.

إذا كنت أحد الوالدَين وتستخدم تطبيق Family Link، يمكنك الانتقال إلى إعدادات التطبيق وتفعيل "وضع تقييد المحتوى" لحساب طفلك. وإذا فعّلت "وضع تقييد المحتوى" لحساب طفلك من خلال Family Link، لن يتمكّن طفلك من تغيير الإعداد على أي من الأجهزة التي سجّل دخوله عليها.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك تجاوز الوضع المقيد وإنشاء تجربة أكثر أمانًا على يوتيوب لطفلك من خلال تثبيت تطبيق YouTube Kids المُصمم ليعرض المحتوى الملائم للأطفال فقط.

بمجرد تنزيل تطبيق (YouTube Kids) على جهازك، يمكن للوالد الذي لديه حساب غوغل تخصيص حسابات معينة على التطبيق عبر علامة "الإعدادات" لتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو معينة، والسماح فقط بمقاطع الفيديو المعتمدة مسبقًا، والحد من وقت استخدام الشاشة، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.
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