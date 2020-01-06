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نصائح "ذهبية" لضمان أمن الهواتف الذكية

6
JANUARY
2020
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تقدم مجلة "بي سي فيلت" الألمانية النصائح التالية لزيادة أمان الهواتف الذكية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي القراصنة.

1. قم بإنشاء أطول رمز وصول ممكن لهاتفك الذكي أو استخدم مستشعر البصمة.

2. اقرأ التقييمات والتعليقات قبل تنزيل التطبيق. وإذا لم يوجد أي منها فمن الأفضل الاستغناء عن التطبيق.

3. يجب قراءة الشروط بعناية قبل قبول وتنزيل التطبيق، مع رفض التطبيقات، التي تطلب حقوقاً غير ضرورية مثل الوصول إلى رسائلك أو موقعك بدون داع.

4. فكر فيما إذا كان من المهم الاستعانة ببرنامج مكافحة الفيروسات مع وظيفة التتبع أو الحظر أو النسخ الاحتياطي للبيانات في حالة الفقد.

5. يجب توخى الحذر من تطبيقات المتاجر غير المصرح بها، لأنها يمكن أن تحتوي على برامج ضارة. ومن الأفضل تنزيل التطبيقات فقط من أبل App Store وGoogle Play.

6. قم بتثبيت جميع تحديثات الأمان لنظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي.

7. احذر من نقاط WiFi الساخنة الموجودة في الأماكن العامة.

8. لا يجوز القيام بكسر حماية نظام التشغيل.

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