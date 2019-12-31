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أبرز الهواتف الذكية لعام 2019

31
DECEMBER
2019
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شهد عام 2019 إطلاق الكثير من الهواتف الذكية المميزة، لكن بعض هذه الهواتف فقط شهدت اهتماما كبيرا وشعبية واسعة بسبب مواصفاتها المتقدمة وتصميمها الفريد.

Galaxy Fold

صنف هذا الهاتف من بين أكثر الأجهزة الذكية تميزا وتطورا، وقد زود بشاشة كبيرة مرنة بمقاس 7.3 بوصة ودقة عرض (2152/1536) بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة (16+12+12) ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة (10+8) ميغابيكسل.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر الفائت باعت سامسونغ منه أكثر من 500 ألف جهاز، رغم سعره المرتفع الذي يصل إلى 2000 دولار تقريبا في بعض البلدان.

Mi Note 10

من أكثر السمات المميزة لهذا الجهاز هو الكاميرا الأساسية التي أتت بـ 5 عدسات دقة إحداها 108 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق الصور بدقة عالية جدا تبلغ (12032/9024) بيكسل، والمزودة بميزة 4 in-1 Super Pixel التي تسمح بالتقاط صورة بسطوع ممتاز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 730G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع عبر شاحن (30 واطا).

OnePlus 7T

بالرغم من سعره الذي يبدأ من 600 دولار حصل هذا الهاتف على Snapdragon 855 Plus واحد من أقوى معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تصوير فائقة.

Iphone-11

جاء هذا الهاتف بسعر 700 دولار، وحصل على معالج A13 المتطور عالي الأداء، إضافة إلى شاشة ممتازة، ونسخة "ماكس" الكبيرة منه حصلت على كاميرا ثلاثية العدسة، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا.

Reno 3 Pro 5G

هاتف متطور من إنتاج OPPO الصينية، وأحد أفضل الهواتف حاليا، مزود بشاشة نوع AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعالج Snаpdragon 765G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrenо 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

والكاميرا الأمامية له بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميغابيكسل.

RAZR

من أكثر ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة القابلة للطي وتعمل باللمس والتي غطّت كامل واجهته من الداخل، والتي يمكن تحويل أحد نصفيها إلى لوحة مفاتيح لمسية أو استخدامها كشاشة كبيرة لعرض الفيديوهات والصور.

وبالإضافة إلى الشاشة الأساسية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2142/876) بيكسل، زود هذا الهاتف بشاشة OLED صغيرة على الواجهة الخارجية بمقاس 2.7 بوصة، يمكن استعمالها كشاشة لقراءة الرسائل و الإشعارات الواردة، أو كشاشة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي كونها تقع أعلى الكاميرا.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 710، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 2510 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10.

وتضم قائمة أبرز الهواتف الذكية لهذا العام أجهزة مثل Galaxy Note 10 ، وGalaxy S10 و +Galaxy S10 من سامسونغ، وهاتف iPhone 11 Pro Max.
تكنولوجيا

روسيا اليوم
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