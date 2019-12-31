الرقم أكبر مما تتوقعون.. هذا عدد المرات التي يستخدم فيها الإنسان هاتفه يومياً!

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في تقرير صادم، كشف موقع “مورنيغ برو” أنّ الشخص العادي يلمس هاتفه 2600 مرة يومياً.

وفي التفاصيل التي أوردها الموقع أنّ الهاتف الذكي يحظى بانتشار واسع في الاقتصاد الحديث، حيث غيّر “الانفجار” في امتلاك هذا النوع من الهواتف طريقة تعاطي المستهلكين مع الشركات. ولفت الموقع إلى أنّه بات بإمكان الأشخاص إنجاز أعمالهم عبر الهاتف الذكي، ومنها إتمام المعاملات المصرفية والتوظيف ودفع الفواتير وغيرها…

وتابع الموقع بالقول إنّ 40% من الراشدين في الولايات المتحدة يستخدمون الهاتف للاتصال بالانترنت بشكل أساسي، موضحاً أنّ نحو نصف الأبحاث التي تتم عبر الانترنت تُجرى عبر الهاتف. وأضاف الموقع بأنّ الإعلانات عبر الهاتف الذكي تمثّل أكثر من ثلثي إنفاق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

يُذكر أنّه في ظل إدمان الأشخاص على هواتفهم الذكية، يقوم بعض المطاعم بمبادرات تتيح للزبائن الاستمتاع بالأكل من دون أن يشتت الهاتف انتباههم. وعلى سبيل المثال، يقوم بعض المطاعم بتوفير صناديق خاصة وأكياس قابلة للغلق يضع فيها الزبائن هواتفهم المحمولة داخلها أو يقدّمون حسماً على الفاتورة لقاء وقف استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.

المصدر:Morning Brew