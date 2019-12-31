living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرقم أكبر مما تتوقعون.. هذا عدد المرات التي يستخدم فيها الإنسان هاتفه يومياً!

31
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في تقرير صادم، كشف موقع “مورنيغ برو” أنّ الشخص العادي يلمس هاتفه 2600 مرة يومياً.
وفي التفاصيل التي أوردها الموقع أنّ الهاتف الذكي يحظى بانتشار واسع في الاقتصاد الحديث، حيث غيّر “الانفجار” في امتلاك هذا النوع من الهواتف طريقة تعاطي المستهلكين مع الشركات. ولفت الموقع إلى أنّه بات بإمكان الأشخاص إنجاز أعمالهم عبر الهاتف الذكي، ومنها إتمام المعاملات المصرفية والتوظيف ودفع الفواتير وغيرها…

وتابع الموقع بالقول إنّ 40% من الراشدين في الولايات المتحدة يستخدمون الهاتف للاتصال بالانترنت بشكل أساسي، موضحاً أنّ نحو نصف الأبحاث التي تتم عبر الانترنت تُجرى عبر الهاتف. وأضاف الموقع بأنّ الإعلانات عبر الهاتف الذكي تمثّل أكثر من ثلثي إنفاق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

يُذكر أنّه في ظل إدمان الأشخاص على هواتفهم الذكية، يقوم بعض المطاعم بمبادرات تتيح للزبائن الاستمتاع بالأكل من دون أن يشتت الهاتف انتباههم. وعلى سبيل المثال، يقوم بعض المطاعم بتوفير صناديق خاصة وأكياس قابلة للغلق يضع فيها الزبائن هواتفهم المحمولة داخلها أو يقدّمون حسماً على الفاتورة لقاء وقف استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.

المصدر:Morning Brew

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout