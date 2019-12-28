ميزة مهمة في "واتساب".. قد تبصر النور

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يبدو أن واتساب في طريقها إلى وضع "تاريخ لانتهاء الصلاحية" لبعض الرسائل، لا سيما ضمن مجموعات المحادثة.

في التفاصيل أطلقت خدمة التراسل الفوري ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأحدث لتطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد انقضاء وقت محدد.

وكان موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب – أول من رصد الميزة وقال في تدوينة: "في التحديثات الأحدث لواتساب على أندرويد وآي أو إس، اكتشفنا ميزة جديدة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) Disappearing Messages وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".

أضاف أن الدلائل المخفية الأولى على الميزة رُصدت في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على أندرويد. ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة من قسم (معلومات المجموعة) Group Info، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الميزة قد تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.