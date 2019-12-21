living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عين إنستغرام على منشورات المؤثرين.. لا للسلاح والتبغ

21
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام أنها ستبدأ تطبيق سياسة أكثر صرامةً على المنشورات التي ينشرها المؤثرون للترويج للعلامات التجارية والمنتجات.

وقالت إنستغرام – المملوكة لشركة فيسبوك – في تدوينة: إنها سوف تبدأ فرض قوانين أكثر صرامةً على المنشورات الترويجية التي تسوق للسجائر الإلكترونية، والتبغ، والأسلحة، مع الإشارة إلى أنها لم تكن تسمح بها أصلًا. وأضافت أنها سوف تفرض "قيوداً خاصة" على الترويج لمنتجات أخرى، مثل: الكحول، والمكملات الغذائية. وفي هذه الحالات، تقول إنستغرام: إنها ستسمح لمنشئي المحتوى بتقييد من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بهم حسب العمر، وهي ميزة قالت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي إنها قادمة، وذلك عندما أعلنت أنه سيتعين على المستخدمين الجدد إدخال تواريخ ميلادهم.

كما قالت أيضاً: إنها ستفتح "مدير متعاوني العلامات التجارية" Brand Collabs Manager التابع لفيسبوك لمجموعة مختارة من منشئي المحتوى، ما يعني أنه سيكون بإمكان منشئي المحتوى تبادل الرؤى ومدى التفاعل مع العلامات التجارية، والعثور على شركاء محتملين من العلامات التجارية التي تتوافق مع جمهورهم.

يُشار إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ أن بدأت إنستغرام إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات، إذ إن ذلك التغيير سيؤثر على علاقة المؤثرين بالعلامات التجارية التي لن تتمكن من معرفة مدى تأثيرهم. لذا، فإن إتاحة Brand Collabs Manager سوف يسمح للعلامات التجارية بمعرفة مع من تسوق من منشئي المحتوى.

كما يذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إنستغرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout