خطر يطال واتساب.. التطبيق مهدد بالتعطيل!

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يبدو أن المشاكل تلاحق باستمرار تطبيق واتساب، إذ تم اكتشاف خلل كبير فيه يسمح للناس ‏بإحداث مشاكل في محادثات المجموعة وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء.‏

وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت ‏Check Point‏ للأمن السيبراني إن المشكلة تعني أنه يمكن ‏للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق واتساب بأكمله ‏لجميع أعضاء المجموعة.‏

إلى ذلك يعد الخلل شديد الخطورة بحيث يضطر أي شخص متأثر إلى إلغاء تثبيت واتساب ‏وإعادة تثبيته على هواتفه أو أجهزته لاستخدامه مرة أخرى. وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن ‏المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أي من سجلات الدردشة للمجموعة.‏

وجرى إبلاغ الشركة المطورة للتطبيق بالثغرة الأمنية وأصدرت إصلاحاً. وحذرت شركة تشيك ‏بوينت من أنه يجب على المستخدمين تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لحماية أنفسهم من ‏الهجوم، وقال عوديد فانونو ‏Oded Vanunu، رئيس أبحاث ضعف المنتج في تشيك بوينت، إن ‏‏"القدرة على منع الناس من استخدام واتساب وحذف المعلومات القيمة من سجلات الدردشة ‏الجماعية تعد سلاحاً قوياً".‏

أكثر من 1.5 مليار

كما تم اكتشاف الخلل الأمني لأول مرة في أغسطس 2019. وأوضح عوديد فانونو أنه لم يكن ‏على علم بأي حالات تم فيها استغلال الثغرة من قبل المتسللين. ونشرت تشيك بوينت مقطع فيديو ‏يشرح كيف يمكن للمهاجم الاستفادة من الخلل من أجل تعطيل واتساب للمستخدمين الآخرين، ‏حيث تتضمن الطريقة شن الهجوم باستخدام نسخة الويب من واتساب وأداة تصحيح أخطاء ‏المتصفح المتوفرة في جميع متصفحات الويب.‏

وفي ظل وجود أكثر من 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، فإن أي خطأ داخل تطبيق ‏التراسل المشفر قد يكون له عواقب وخيمة على نطاق واسع. وأصلحت الشركة المملوكة لشركة ‏فيسبوك الخلل في الإصدار الصادر منتصف أيلول ويحمل رقم النسخة 2.19.58، وحثت ‏المستخدمين على التحديث إلى هذا الإصدار لمنع تعرض المستخدم إلى الخطر.‏

وقال إهرين كريت ‏Ehren Kret، مهندس برامج في واتساب، إن "واتساب يقدر عمل مجتمع ‏التكنولوجيا تقديراً عالياً لمساعدتنا في الحفاظ على أمان قوي لمستخدمينا على مستوى العالم. ‏وبفضل التقديم المسؤول من تشيك بوينت إلى برنامج مكافآت الأخطاء، فقد تمكنا بسرعة من ‏حل هذه المشكلة لجميع تطبيقات واتساب منتصف أيلول".