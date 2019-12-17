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تحذير خطير.. “رسالة واحدة” تعطّل “واتس آب” و”تخفي” محادثات إلى الأبد!

17
DECEMBER
2019
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يوجد خلل “صادم” في “واتس آب” يتيح لقراصنة الإنترنت والمحتالين تعطيل تطبيق المراسلة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى المستخدمين.

ويعد هذا الخلل خطيرا للغاية، بحيث يضطر المستخدمون إلى إعادة تحميل “واتس آب” بالكامل لإصلاح المشكلة، وتختفي محادثات المجموعة “المتأثرة” إلى الأبد.

وكشف خبراء الإنترنت في شركة الأمن Check Point، عن هذا الخلل وقالوا إن نصا واحدا يمكن أن يعطل عدة هواتف دفعة واحدة.

وأوضح باحثو الشركة، بالقول: “يحتمل أن يكون تأثير الثغرة الأمنية هذه هائلا، لأن “واتس آب” هو خدمة الاتصال الرئيسية بالنسبة للكثير من الناس. وبالتالي، فإن الخلل يضر بتوافر التطبيق، الذي أصبح جزءا من أنشطتنا اليومية”.

ويمكن للقراصنة استغلال الخلل بإرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة، ما يؤدي إلى تعطل التطبيق فورا لكل مستخدم في المجموعة، وحذفه وإعادة تحميله مجددا.

وعند إعادة تحميل “واتس آب”، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية، أو الوصول إلى سجل الدردشة.

وعندما يرسل المستخدم رسائل داخل إحدى المجموعات، يفحص التطبيق بياناته لتحديد من قام بإرسال الرسالة.

وأنشأت Check Point أداة يمكنها الوصول إلى البيانات هذه وتعديلها، واستبدالها برسالة تؤدي إلى تعطل “واتس آب”. وعلاوة على ذلك، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى المجموعة، وستختفي جميع البيانات التي كُتبت وشوركت في المجموعة. ولا يمكن استعادة المجموعة بعد حدوث العطل، وسيتعين حذفها من أجل حل المشكلة.

وأصدرت “واتس آب” إصلاحا لهذا الخلل، ولكن سيحتاج المستخدم إلى تحديث التطبيق لضمان الأمان.

ويعد “واتس آب” تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، المملوك من قبل “فيسبوك”، مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم وأكثر من مليار مجموعة دردشة.

ويجري إرسال ما يصل إلى 65 مليار رسالة عبر “واتس آب” يوميا، لذا يمكن أن تؤثر الثغرات الأمنية في التطبيق، بشكل خطير على أعداد هائلة من المستخدمين.

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