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أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد في 2019

12
DECEMBER
2019
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تراجع شركات التكنولوجيا الشهيرة سنوياً في آخر العام أبرز منتجاتها وما حققته من أرباح، وشعبية.

وتضم القائمة أدناه مزيجاً من أفضل اختيارات مستخدمي غوغل بلاي، والتطبيقات التي تم التصويت لها مستخدمو أندرويد، عبر استطلاع للرأي أجري أخيراً، بحسب موقع لايف هاكر الأسترالي:

أفضل تطبيق أندرويد لعام 2019

Ablo

للاتصال والمحادثات فردية مع أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم. ويترجم التطبيق الدردشات ومكالمات الفيديو، كما يسمح بالقراءة والتحدث بلغة مستخدمه.

أفضل لعبة أندرويد لعام 2019

كول أوف ديوتي

نسخة من اللعبة الشهيرة للهواتف المحمولة، وتوفر العديد من الخيارات المسلية والممتعة للمستخدمين.

اختيارات المستخدمين

أفضل تطبيق للخدمة

غليتش فيديو إيفكت الذي يمكن المتسخدمين من تعديلات فورية لمقاطع الفيديو بنقرة واحدة، ويمكن اختيار مجموعة من التأثيرات وتطبيقها فوراً أثناء التسجيل.

أفضل لعبة فيديو

حظيت كول أوف ديوتي أيضاً بالمركز الأول في اختيارات مستخدمي نظام أندرويد، ما يؤكد شعبية هذه اللعبة في جميع أنحاء العالم.

أفضل فيلم على غوغل بلاي
أفينجرز-إند غيم اختير أفضل فيلم هذا العام، هو يروي قصة عن الصداقة والعمل الجماعي ووضع الخلافات جانباً للتغلب على العقبات المستحيلة.

أفضل كتاب إلكتروني

سكيري ستوريز تو تيل إن ذا دارك: سلسلة مختارة من قصص الرعب التي تحولت إلى أفلام سينمائية.

أفضل 5 تطبيقات أساسية يومية

Appy Weather

يوفر نظرة سريعة على حالة الطقس "الآن" و "لاحقًا"، مع خيارات متنوعة للتنبؤ بالطقس.

Boosted

تطبيق مفيد لمتابعة أنشطتك ومهامك اليومية، وأين تذهب طاقتك ومتى تكون أكثر تركيزاً وغير ذلك الكثير.

Curio

يقدم جرعة يومية من الصحافة، بقصص كوريو الصوتية غير المتصلة بالإنترنت، وروايات عالية الجودة لأكثر من 30 صحيفة ومجلة رائدة.

Endel

تطبيق شامل مدعوم بخوارزميات رياضية، لضبط عملياتك اليومية مثل النوم والتركيز والحركة، وإنشاء موسيقى في الوقت الفعلي وتناسب الظروف، مثل الطقس، ومعدل ضربات القلب، والتنفس.

Post-it

يساعد هذا التطبيق في تنظيم عملك المكتبي، بمجموعة من اللصاقات الرقمية، التي تمنح القدرة على تدوين الملاحظات للرجوع إليها عند الحاجة.

أفضل 5 تطبيقات للتسلية

Ablo

تطبيق يوصلك بالأصدقاء حول العالم، برحلة افتراضية لتطابق عشوائي مع أشخاص من ثقافات ولغات مختلفة، وستترجم نصوصك تلقائياً أثناء الدردشة.

Concepts

تطبيق مميز لعشاق الرسم يقدم الفراشي والألوان والإطارات، التي توفر إمكانات إطلاق إبداعاتك الفنية.

Enlight Pixaloop

تطبيق يحول الرسوم الثابتة إلى متحركة، ويضيف الحركة والمؤثرات المميزة إلى صورك.

My Talking Pet

تطبيق مسلٍ لتسجيل صوت المستخدم، وإعادة ما يقوله على لسان حيوان أليف بطريقة طريفة.

Video Editor

برنامج مميز لتحرير مقاطع الفيديو، وإنشاء أفلام بسيطة باستخدام فلاتر ومؤثرات مميزة.

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