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2020-1-1.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف

10
DECEMBER
2019
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أعلنت شركة "واتساب" أن تطبيقها للتواصل الفوري سيودع ملايين الهواتف الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.


وقال المصدر إن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم، سيتوقف عن العمل في هواتف "ويندوز"، وهواتف أخرى تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر.

وذكرت "واتساب" في بيان: "لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل -ويندوز فون- بعد 31 ديسمبر".

لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث أنه سيستهدف كذلك على العديد من هواتف آيفون وأندرويد.

وابتداء من 1 فبراير 2020، لن يصبح بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون نظام "أندرويد 2.3.7" أو ما قبله إنشاء حسابات جديدة على واتساب.

الأمر نفسه يخص مستخدمي هواتف آيفون بنظام "آي أو إس 8" أو ما قبله.

وبحسب أرقام غوغل فإن 0.3 في المئة من أجهزة أندرويد لا تزال تعمل بنظم التشغيل القديمة، وهو ما يصل إلى حوالي ستة ملايين هاتف ذكي وجهاز لوحي.

ونصحت صحيفة "ذا صن" المستخدمين المستهدفين بحفظ نسخ احتياطية لمحادثاتهم لضمان عدم ضياعها.

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