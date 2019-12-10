living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنبيه.. أسابيع ويختفي "واتس آب" من ملايين الأجهزة!

10
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تطبيق المراسلات "واتس آب" الشهير سيتوقف بعد 31 ديسمبر 2019 عن العمل على أجهزة الهاتف التي تستخدم أنظمة تشغيل Windows Phone.

وذكرت الصحيفة أن شركة "واتس آب" ستوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام Android من النسخة 2.3.7 وأقدم منها، وأجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS بالنسخة 8 وما أقدم، وذلك بدءا من شهر فبراير 2020.

وتشير الشركة المشغلة للتطبيق، إلى أن خدماتها ستتوقف تدريجيا عن دعم المنصات التي "لا توفر الإمكانية الضرورية لتوسيع قدرات تطبيقنا في المستقبل".وستستمر خدمة المراسلات التابعة لشركة Facebook في تقديم الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام Android 4.0.3 وأحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 وأحدث.

وقالت الشركة في بيانها: "في نظام iOS 8، لم يعد بإمكانكم إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الحالية. وفي حال كان التطبيق نشطا على الأجهزة العاملة على iOS 8، فإنها ستتوقف حتى 1 فبراير 2020".وسيعمل التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل على الإصدار 2.5.1 من نظام Linux KaiOS والأحدث، بما فيها JioPhone وJioPhone 2.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout