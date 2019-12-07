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أخيرًا.. واتساب على أندرويد يضيف ميزة انتظار المكالمات

7
DECEMBER
2019
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طرحت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام أندرويد يجلب منه ميزة انتظار المكالمة، لكن التحديث لم يتضمن الميزة المرافقة تعليق المكالمة، بحيث عندما يتحدث المستخدم على الهاتف ويحاول شخص آخر الاتصال به، فإن معظم الهواتف والمشغلين يعلمون أن المستخدم لديه مكالمة قيد الانتظار.

ويشار إلى أن هناك عددًا قليلًا جدًا من خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VOIP تدعم ميزة انتظار المكالمات، ولم يكن واتساب بينهم، إذ عندما كان شخص ما يحاول الاتصال في السابق بالمستخدم على واتساب أثناء إجراء المستخدم لمكالمة على الهاتف، كان المتصل يسمع رنينًا دون أن يجب المستخدم، ثم يتم قطع اتصاله.

كما لم يكن هناك طريقة عند المستخدم لمعرفة أن هناك اتصالًا عبر واتساب أثناء تحدثه على الهاتف، وكل ما يحصل عليه هو إشعار بوجود مكالمة لم يرد عليها عند الانتهاء من مكالمته الأصلية، ثم أضاف واتساب إشعارًا صغيرًا للمتصلين لإخبارهم بأن المستلم موجود بالفعل ضمن مكالمة أخرى، لكن هذا الإشعار لم يكن مساعدًا للمستخدم أو للشخص المتصل.

لكن الأمور قد اختلفت الآن، إذ في حال تلقى المستخدم مكالمة ثانية أثناء تحدثه مع شخص ما، فإن الهاتف سوف يرن وسيرى إشعارًا، ويمكن حينها إما رفض هذه المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة.

لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الضغط على الزر الأخضر للمكالمة الواردة الثانية يعني إنهاء المكالمة النشطة فورًا واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم بأنه قد أنهى المكالمة دون تحذير مسبق، ولا يوجد في الوقت الحالي خيار لتعليق المكالمات، لذلك لا يمكن جعل المتصلين ينتظرون ريثما ينهي المستخدم إحدى المكالمتين.

هذا وتتوفر ميزة انتظار المكالمات ضمن النسخة 2.19.352 أو الأحدث من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، والنسخة 2.19.128 أو الأحدث من تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business على أندرويد.

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيق التراسل يتضمن إعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات، إلى جانب جلب ميزة فتح التطبيق عبر بصمة الأصابع، وإصلاح مشكلة تسببت في استنزاف البطارية بسرعة في بعض الأجهزة.

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