living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علامات تدل على احتمال تعرض هاتفك للاختراق!

3
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال خبراء في الإنترنت إن عمل الهاتف الذكي ببطء شديد قد يدل على وقوعه "ضحية" للقراصنة والمتسللين.

ويمكن أن يشير الأداء الضعيف إلى تعرّض الهاتف لفيروسات، تسمح للمحتالين بالوصول إلى البيانات المصرفية.

وكُشف عن الخلل عبر مقابلات حصرية أجراها خبراء الأمن، مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، حيث تحدثوا عن البرمجيات الخبيثة، وهو نوع من البرامج المصممة بشكل متعمد لإتلاف جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

وقال خبير الأمن في لندن، جافاد مالك: "بالنسبة للهواتف المحمولة، لا توجد وسيلة سهلة للمستخدم العادي لاكتشاف البرامج الضارة. ويمكن أن تشمل العلامات: عمل الهاتف ببطء أو نفاد البطارية بسرعة، أو ظهور الإعلانات غير المتوقعة".

وأوضح جافاد، الخبير في KnowBe4، الذي يقدم دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني، أن تعرض الأجهزة للبرمجيات الخبيثة، يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاحها، بما في ذلك إعادة تشغيل الهاتف من نقطة الصفر.

وتعد البرمجيات الخبيثة طريقة شائعة يقوم من خلالها القراصنة بجني الأموال، بطرق غير شرعية. ويمكن تحميلها على الهاتف الذكي عند النقر على رابط خبيث، في بريد إلكتروني احتيالي.

ويمكن أن تتسلل البرامج الضارة إلى الهاتف من خلال طرح تطبيق شرعي على متاجر "غوغل بلاي" أو "آبل".

وبمجرد إصابة الهاتف، يمكن للقراصنة مراقبة نشاط المستخدم لسرقة التفاصيل المصرفية الخاصة، أو تحديد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، التي يرغبون باستغلالها لابتزاز المستخدمين.

ولتفادي تثبيت البرامج الضارة على الهاتف، تجنب النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب.

وعند البحث عن تطبيقات جديدة، ينبغي التركيز على مصادر موثوقة للتأكد من عدم التعرض للاختراق.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout