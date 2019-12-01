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حيلة عبقرية تتيح قراءة رسائل “إنستغرام” المباشرة دون معرفة المرسل

1
DECEMBER
2019
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تسمح خدمة الرسائل المباشرة على “إنستغرام” للمرسل بمعرفة أنه تمت قراءة المحتوى الذي بعثه من قبل المستقبل بواسطة علامة Seen، التي قد تكون محرجة بالنسبة للبعض.

ولتجنب الإحراج الناجم عن هذه العلامة، عند عدم الرغبة في الرد على بعض الرسائل، يمكن استخدام حيلة رائعة لقراءة الرسائل دون إظهار علامة Seen (التي تعني أنه تمت قراءة الرسالة).

ويشير تقرير جديد إلى أنه بالإمكان استخدام ميزة التقييد الجديدة التي وضعها تطبيق “إنستغرام” من أجل محاربة التنمر والمضايقات، في قراءة الرسائل المباشرة في وضع التخفي.

ويمكن تقييد شخص ما على “إنستغرام”، إما من خلال خدمة الرسائل المباشرة، عن طريق النقر على رمز الخدمة في أعلى الشاشة على اليمين للدخول إلى الدردشة مع الشخص الذي ترغب في تقييده.

ثم الضغط على أيقونة “i” في أعلى يمين الدردشة، ثم اختيار ميزة “تقييد” (Restrict)، وتقييد الحساب غير المرغوب فيه.

كما يمكن تقييد الحساب غير المرغوب فيه عن طريق النقر مطولا على اسمه في التعليقات بالنسبة لمستخدمي أندرويد، أو السحب إلى اليسار في أجهزة آيفون، ثم النقر على أيقونة “i” وتقييد الحساب.

وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تقييد الأشخاص غير المرغوب فيهم من خلال الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم النقر على الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين، واختيار الإعدادات، ومن ثم خيار الخصوصية (Privacy)، وبعد ذلك اختيار الحسابات المقيدة (Restricted Accounts) ثم النقر على أيقونة المتابعة (Continue)، ومن ثم البحث عن الحساب الذي تريد تقييده.

وأخيرا، ما عليك سوى النقر فوق ميزة التقييد (Restrict)، بجوار اسم المستخدم الذي ترغب في تقييده.

ومن خلال هذه العملية، يمكنك قراءة رسائل هذا الحساب من دون أن يعرف أنك اطلعت عليها.

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