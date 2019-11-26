living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اربح 600 دولار.. تطبيق جديد من فيسبوك "سيسعد الكثيرين"

26
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقب قرار قضائي أجبر شركة "فيسبوك" على إغلاق تطبيقين مثيرين للجدل استخدمهما عملاق الإنترنت لجمع معلومات وبيانات، بادرت الشركة ذاتها إلى إطلاق تطبيق جديد مؤخرا يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث.


وقالت فيسبوك إن تطبيق "فيوبوينتس" Viewpoints يعد أداة مثلى لقياس أداء "تطبيقات الشركة". مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وبورتال، وأوكولوس.

وأوضح عملاق التواصل الاجتماعي في منشور على مدونته: إننا نؤمن بأن الطريقة المثلى لتحسين المنتجات هي الحصول على الآراء من الأفراد الذين يستخدمونها مباشرةً. سوف نستخدم هذه الرؤى لتحسين منتجات ولإفادة أكبر شريحة من المستخدمين".

وبشأن آلية عمل التطبيق الجديد، أوضحت فيسبوك أنه بمجرد أن ينشئ المشارك حسابا، سوف تتم دعوته إلى الانضمام إلى برامج التطبيق الذي قد يحصل من خلاله على ما يقرب من 600 دولار أميركي سنويا.

وقبل كل برنامج، سوف تشرح فيسبوك المعلومات التي سوف تجمع من المستخدم، وكيفة استخدامها، وعدد النقاط التي سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج.

وسوف توضح الشركة أيضا للمستخدمين عدد النقاط الذي يحتاجونه للحصول على المكافأة المادية، وبعد كل مرة يحصل فيها المستخدم على تلك الكمية المطلوبة من النقاط، سوف يُحول المبلغ المالي إلى حسابه عبر خدمة (باي بال).

وبالنسبة لمخاوف انتهاك الخصوصية، فقد أكدت فيسبوك أن تطبيق "فيوبوينتس" سوف يسأل المستخدمين عن معلومات، مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة، وتاريخ الميلاد، والجنس. بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي، وذلك بغية تأهيل المستخدمين للبرامج الفردية.

وأشارت الشركة إلى أنها "لن تبيع المعلومات" التي تحصل عليها عن طريق التطبيق إلى طرف ثالث، كما أنها لن تنشر نشاط المستخدم على التطبيق على شبكتها الاجتماعية، أو الحسابات الأخرى، من دون الحصول على موافقة المستخدم.

ونوهت فيسبوك إلى أنه يمكن للمستخدم إنهاء مشاركته في البرنامج في أي وقت شاء، موضحة أن التطبيق" متاح في الوقت الحالي للمستخدمين الذي لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن لكل برنامج معايير قبول خاصة به، علما أن استخدامه سيكون مقتصرا حاليا على المشتركين داخل الولايات المتحدة، على أمل أن يكون متاحا لبقية لمستخدمين في دول أخرى العام المقبل.

لكن موقع "ماشابال" المختص بالشؤون العملية وتكنولوجيا المعلومات يرى أن تقديم مكافأت للمستخدمين قد تصل إلى 600 دولار أميركي سنويا كفيل بجعل الكثيرين مستعدين للتنازل عن معلوماتهم الشخصية، وربما مقابل مبلغ أقل من ذلك، وهو يطرح الكثير من الأسئلة بشأن الحفاظ على خصوصية المستخدمين وجمع بياناتهم.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout