living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باحثون يكتشفون آلية إخفاء مظاهر الشيخوخة

24
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع عالم وراثة أميركي شارك في بحث علمي رائد أن تطرح خلال خمس سنوات مستحضرات تجميل وأدوية جديدة لعلاج الحالات المرتبطة بتقدم العمر مثل سقوط الشعر وظهور التجاعيد استنادا لدور عضيات صغيرة في الخلايا مسؤولة عن ظهور هذه الحالات، وكذلك ظهور الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
 
وقال كيشاف سينغ، وهو عالم الوراثة ومؤسس "يوفا بايوساينس" وهي شركة ناشئة تتبع جامعة آلاباما الأميركية، إن الحلول العلاجية الجديدة ستعتمد على نتائج البحث العلمي الذي وصفته الجامعة بأنه بمثابة "خرق علمي".
 
وخلص البحث الذي قامت به الجامعة ونشرت نتائجه في عام 2018 إلى قدرة "الميتوكوندريا" على علاج مشكلات تقدم العمر التي يعاني منها ملايين البشر.
 
و"ميتوكوندريا" هي عضيات توجد في الخلايا البشرية وتحول نواتج الغذاء إلى طاقة تفيد الجسم.
 
وقال سينغ إن استنفاد الحمض النووي منها مرتبط بظهور أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر والسرطان.
 
وقد أجرى سينغ وزملاؤه في جامعة آلاباما بتجربة على فئران لدراسة تأثيرها على علاج أمراض الشيخوخة.
 
وقام الباحثون بإحداث طفرة جينية تسببت في خلل بوظيفة الميتوكوندريا في الفئران، ما تسبب في إصابتها بالتجاعيد وسقوط الشعر.
 
واكتشف الباحثون أنه بتعطيل عمل هذه الطفرة واستعادة وظيفة الميتوكوندريا، استعادت الفئران الحالة الطبيعية للجلد والشعر. ولقيت نتائج هذا البحث اهتماما من جهات علمية رائدة، من بينها المعهد القومي للصحة في أميركا (NIH).
 
ويتوقع سينغ أن تتم في المرحلة المقبلة معرفة التركيبة الكيمائية التي من شأنها تعزيز وظيفة الميتوكوندريا في الجسم، وتكهن أن تكون أولى منتجات الشركة عبارة عن علاج موضوعي يوقف نمو التجاعيد وسقوط الشعر، وربما استعادة الضرر الذي حدث بالفعل بسبب تقدم العمر.
 
ويقول الباحث إن الهدف الحالي هو أن "نشعر وأن نبدو أصغر عمرا" أما الهدف بعيد المدى هو توسيع الفترة الزمنية التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة من خلال معالجة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
 
الباحث قال إن "الإمكانات هائلة" وتوقع علاجا رائدا خلال سنوات قليلة من الآن يعتمد على نتائج هذا البحث.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout