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بفضل الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف أشكال "بشرية" غامضة في البيرو

20
NOVEMBER
2019
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تدخل تقنية الذكاء الاصطناعي في استخدامات جديدة كل يوم، وبفضلها تم التعرف على أكثر من 100 شكل جديد بما فيها أسماك وثعابين وصور بشرية غريبة، بالقرب من نازكا في البيرو.

فمنذ حوالي ألفي عام، ابتكر شعب جنوب البيرو القديم مئات الرسومات الهائلة على الأرض، والتي تعرف اليوم باسم "خطوط نازكا"، نظرا للعثور عليها في منطقة صحرا نازكا في البيرو.

واستخدم العلماء تقنيات متقدمة لاكتشاف 142 رسما غير معروف سابقا، عبارة عن أشكال محفورة في منطقة نازكا.

وتم تحديد أحد هذه الرسوم المكتشفة حديثا، والذي يبدو أنه يمثل شخصية بشرية، بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ونجح الباحثون في جامعة ياماغاتا وشركة "آي بي إم اليابان" بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، بتحديد 142 رسما.

وتمثل هذه الرسوم أو الأعمال الفنية التي خلفها شعب نازكا القديم، عددا كبيرا من الكائنات الحية مثل الأسماك والطيور والقرود والإبل والإنسان.

ومن بين الرسوم التي تم تحديدها، رمز لثعبان برأسين يبدو أنه يلتهم شخصين، بالإضافة إلى طائر وسمكة وشكل يشبه البشر.

وعلى الرغم من أن تاريخ خطوط نازكا يعود إلى ما قبل 400 عام قبل الميلاد، فإن الغموض ما زال يلفها وكذلك الحال بالنسبة إلى سبب إنشائها.

ومن بين النظريات المتعلقة بهذه الرسومات أنها ربما تكون تقويما شمسيا بدائيا، أو نظام ري قديم، وفقا لموقع "لايف ساينس".

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