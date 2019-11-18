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خلل أمني خطير في "واتساب".. وطريقة سهلة لتجنبه

18
NOVEMBER
2019
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حذر "فيسبوك" من خلل أمني جديد في "واتساب"، يتيح للمتسللين اختراق أجهزة مستخدمي تطبيق التراسل الأوسع انتشارا في العالم، بل وسرقة معلومات مهمة منها.

وعن طريق الخلل، بإمكان المهاجمين إرسال ملفات فيديو "MP4" للضحايا، وفي حال فتحها تصيب أجهزتهم بأضرار قد تصل إلى منع اتصالها بالإنترنت.

كما يمكن استغلال الثغرة الجديدة في تسخير أجهزة الضحايا لصالح المهاجمين، أو سرقة معلومات وأسرار مهمة مثل تفاصيل الحساب المصرفي.

وحسب "فيسبوك"، الشركة التي تمتلك تطبيق "واتساب"، يمكن أن يصيب هذا الخلل مستخدمي هواتف "أندرويد" أو "أيفون" على حد سواء، لكن ممن لديهم نسخ قديمة نسبيا من "واتساب".

وتنصح الشركة بتحديث فوري لتطبيق "واتساب"، وتنزيل آخر نسخة منه في أقرب وقت ممكن، كما تحث المستخدمين على عدم فتح أي ملفات فيديو مشكوك فيها.

ويعد "واتساب"، الذي يعتمد عليه ما يزيد على ملياري شخص على مستوى العالم، تطبيق المراسلات الأوسع استخداما، ويتميز بأنه الأسهل والأكثر أمانا.

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