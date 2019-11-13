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اجتماع سري: آبل ستنهي إنتاج آيفون.. وهذه الأجهزة ستكون بديلة له!

13
NOVEMBER
2019
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حصلت آبل خلال أكثر من عشر سنوات على مليارات الدولارات من تصنيع وبيع أجهزة آيفون. ومع انخفاض مبيعاتها وتذبذب صناعة الهواتف الذكية، تفكر الشركة في الأجهزة التي ستحل محل الآيفون.
وفي التفاصيل أنّ موقع “إنفورمايشن” نشر تقريراً جاء فيه أنّ شركة آبل كشفت في اجتماع سري للموظفين في تشرين الأول الماضي أن الأجهزة التي تتوقع أنها ستحل محل جهاز آيفون هي النظارات الذكية.
وذكر التقرير أن بعض الإصدارات الأولى للنظارات الذكية قد تصل السوق بحلول العام 2022، ومن المقرر أن يصل طراز آخر “أكثر أناقة” عام 2023، ويرى كبار مديري آبل أن النظارات الذكية ستحل محل الآيفون في غضون عقد.
ولم يتم الإعلان رسميا عن أي منتج من شركة آبل، لكن تم الإبلاغ عن تفصيل هاتين النظارتين في غرفة مكتظة بموظفي الشركة في مقرها بكاليفورنيا.

ووفقًا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع المذكور، شرحت آبل تفاصيل الجهازين على هذا النحو:
– يقال إن الجهاز الأول قد يتم إطلاقه عام 2022، ويشبه سماعة الواقع الافتراضي “أوكيلوس كويست”، مع شاشة عالية الدقة، وكاميرات مثبتة في الخارج.
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– الجهاز الثاني المتوقع عام 2023 أقرب إلى النظارات الشمسية، مع إطار سميك لإيواء بطارية ومعالجات. هذه النظارات مخصصة للاستخدام طوال اليوم، وهي خطوة أقرب إلى هدف آبل النهائي وهو إطلاق جهاز بديل للآيفون.

المصدر: الجزيرة

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