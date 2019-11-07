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تويتر تحظر الإعلانات السياسية من 22 تشرين الثاني

7
NOVEMBER
2019
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قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأربعاء، إن الشركة ستفرض حظرا على الإعلانات السياسية على منصتها اعتبارا من 22 تشرين الثاني.

وكتب دورسي في تغريدة على تويتر: "اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي. نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

وثار الكثير من الجدل مؤخرا حول دور الإعلانات السياسية المدفوعة على "فيسبوك" في التأثير على الرأي العام بعدة دول خلال الانتخابات.

وفي مطلع العام الحالي، قالت شركة فيسبوك إنها ستشدد القواعد والضمانات بشأن الإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات، بما في ذلك تلك المقررة في أوروبا هذا العام.

وواجهت فيسبوك ضغوطا بعد أن حصلت شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات بشكل غير سليم على بيانات تخص ملايين المستخدمين الأميركيين لتوجيه دعاية انتخابية.

وازدادت المخاوف من التضليل والتدخل في الانتخابات عبر المنصات الاجتماعية الشهيرة.

وأعلنت فيسبوك العام الحالي أن لديها أكثر من 30 ألف شخص يعملون بخصوص إجراءات السلامة والأمن، وهو ثلاثة أمثال العدد الذي كان يؤدي تلك المهام عام 2017.

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