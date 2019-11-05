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"ميزة البصمة" من واتس أب

5
NOVEMBER
2019
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أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، الخميس، رسمياً عن جلب ميزة قفل تطبيقها إلى نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد 8 أشهر من إطلاقها لنظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون.

وكانت واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – قد أعلنت مطلع شباط الماضي عن إتاحة ميزة قفل تطبيقها على هواتف آيفون عن طريق ميزتي (تتش آي دي) Touch ID عن طريق بصمة الأصبع، و(فيس آي دي) Face ID عن طريق بصمة العين.

والآن أصبحت هذه الميزة متاحة لهواتف أندرويد التي تقدم حساس بصمة، وذلك ضمن خيار جديد أُضيف إلى قسم "الخصوصية" Privacy في قائمة الإعدادات.

كما يمكن تفعيل الميزة من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings < (الحساب) Account < (الخصوصية) Privacy < (بصمة الأصبع) Fingerprint. وبعد تفعيل الميزة سوف يطلب التطبيق من المستخدم تأكيد بصمة الأصبع المسجلة في الهاتف.

وبينما يستفيد تطبيق واتساب من تقنية التشفير "نهاية إلى نهاية" لحماية مستخدميه، فإن أفضل تشفير في العالم لا يمكن أن يوفر أي حماية إذا تمكن أحدهم من حيازة الجهاز غير المؤمَّن لأنه يمكن فقط فتح التطبيق وقراءة كل شيء.

يُشار إلى أن الكثير من المستخدمين، الحريصين على ألا يطلع أحد على محادثاتهم في واتساب، يلجؤون إلى تطبيقات خارجية لقفل التطبيق، خاصةً على نظام أندرويد. ولكن أن تتوفر الميزة بصورة أساسية ضمن التطبيق، فهي ميزة مرحب بها.

ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب من متجر غوغل بلاي.

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