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أميركا تقاضي تلغرام وتمنع صرف عملتها المشفرة

12
OCTOBER
2019
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رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية في محكمة في مانهاتن ضد شركة تلغرام لدخولها إلى بورصة العملة المشفرة (ICO) وتمكنت من تعليق مبيعات عملتها المشفرة "Gram".

تعارض السلطات الأمريكية أنشطة شركة تلغرام وشركتها الفرعية "TON Issuer Inc"، التي تشارك في بيع عملة "Gram" والتي جذبت أكثر من 1.7 مليار دولار من الاستثمارات، بحسب بيان اللجنة.

واتهمت البورصة الأمريكية، تلغرام، ببيع العملة بشكل غير قانوني وانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933. وتعتقد اللجنة أن الشركة كان يجب أن تبرم صفقة لبيع العملة الرقمية على أساس صفقة تشبه صفقات الأوراق المالية ولكنها لم تفعل ذلك. وبالتالي، يمكن لـ "تلغرام"، إغراق السوق الأمريكية باستخدام العملة الرقمية غير القانونية.

وعد ممثلو "تلغرام" المستثمرين بإصدار العملة المشفرة Gram بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام أو إعادة الأموال لهم إذا لم يحدث ذلك. ولا تثق هيئة الأوراق المالية والبورصة أن هذه الشركة ستتبع جميع الإجراءات القانونية حين خروجها إلى السوق.

وتم مؤخرا الإصدار الأولي للعملة في السوق الأمريكية وقد اشتراها 171 مستثمرا إلى الآن، 39 منهم من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه، تم بيع العملة بسعر منخفض، 37 سنتًا لكل عملة. في المرحلة الثانية، سترتفع إلى 1.33 دولار، وعند الإطلاق سيصل سعرها إلى 3.62 دولار.

في بداية هذا العام، أعلن مؤسس تلغرام الروسي بافيل دوروف عن خطط لإطلاق النظام "blockchain" والعملة المشفرة Gram في مارس/آذار.

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قناة "إر بي كا" نقلا عن رسالة لموظف في الأمن الفيدرالي، أن إنشاء تلغرام للعملة المشفرة هو الذي يتسبب بحظرها في روسيا، لكن رسميا وبحسب هيئة الرقابة الروسية، تم حظر تلغرام بسبب رفض المؤسس توفير مفاتيح التشفير لمراسلات المستخدمين.

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