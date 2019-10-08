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"ذاتية المسح".. تعرف على أحدث ميزات "واتسآب"!

8
OCTOBER
2019
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يقوم تطبيق "واتسآب" بتطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسالة تدمر نفسها ذاتيا بعد فترة زمنية محددة، على غرار تطبيق المراسلة في "سناب شات" و"ياهوو".

ووفقا لموقع wabetainfo يختبر مطورو التطبيق الميزة حاليا ويتطلعون إلى طرحها بما يتماشى مع تحديث "واتساب" التالي.

وكشف الموقع المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق "واتسآب" عن لقطات من التحديث الجديد والتي تعرض الميزة المسماة بـ"اختفاء الرسائل".

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد زمن بقاء الرسالة لخمس ثوانٍ أو ساعة واحدة للرسائل، وفي حال عدم قراءة الرسائل من طرف المتلقي في الوقت الذي حدده المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية قراءتها من جديد.

 

ولم يؤكد "واتسآب" الميزة الجديدة، لذا سيتعين على المستخدمين الانتظار بصبر للحصول على مزيد من التفاصيل حول الميزة، إن وجدت.

ولطالما طالب مستخدمو التطبيق بهذه الميزة، ويعد تطبيق المراسلة تليجرام و"جي ميل" من بين التطبيقات التي أصدرت ميزة مشابهة.

ويعتبر واتساب أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشارا حول العالم، حيث يستخدمه أكثر من 1.5 مليار مستخدم. ورغم ذلك، يسعى التطبيق إلى ابتكار أفكار وخاصيات جديدة في ظل المنافسة التي يواجهها من تطبيقات التراسل الفوري الأخرى مثل تليغرام وسيغنال.

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