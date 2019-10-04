ثغرة في “واتسآب” تتيح سرقة بيانات المستخدمين!

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عثر باحث في الأمن السيبراني عن ثغرة في “واتس آب” تحث المستخدمين على تحديث التطبيق لتجنب أي هجوم سيبراني، ما يتيح قرصنتهم.

وتمكن الهاكرز من اختراق الهواتف الذكية وسرقة الملفات الشخصية للمستخدمين ورسائلهم، بمجرد إرسال صورة متحركة GIF للضحايا وقيام الأخيرين بفتحها، وفقا للباحث مجهول الهوية المسمى Awakened.

وتقول شركة “فيسبوك” المالكة لـ”واتس آب” إنه وقع إصلاح الخلل في برنامج التطبيق، والذي سمح للمتسللين بالوصول إلى بياناتهم الشخصية.

وكشف الباحث في الأمن السيبراني أن الهاكرز قاموا بإنشاء صور GIF محملة ببرامج ضارة ليتمكنوا من استخدامها في مهاجمة مستخدمي تطبيق “واتس آب”.

وبمجرد وصول الصورة إلى جهاز المستخدم، فإن الضحية سيكون عرضة للهجوم ببساطة فور فتحه لها.

وأبلغ Awakened فيسبوك عن الثغرة عقب اكتشافه لها، حيث قامت الشرركة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية، بتصحيحها على الفور.

وقالت “واتس آب” في بيان لها إنها لم تسجل وقوع أي ضحية لهذا الهجوم، خاصة وأنه تم معالجة الثغرة بسرعة بعد الإبلاغ عنها، وقامت بإرسال أحدث إصدار من تطبيقها رقم 2.19.244 الذي تم تصحيحه.