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"سامسونغ" توقف إنتاج هواتفها في الصين

3
OCTOBER
2019
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 قرر عملاق صناعة الإلكترونيات "سامسونغ" وقف إنتاج الهواتف الذكية في الصين، بعد أن تضرر هذا الإنتاج بشكل كبير بسبب المنافسة المحلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ" قررت إغلاق مصنعها الواقع في مدينة هيتشو، آخر مصنع كانت تنتج فيه الهواتف الذكية في الصين.

ويوضح الخبراء أن "سامسونغ" وعدد من الشركات الأخرى أقدمت على هذه الخطوة بعد أن عجزت منتجاتها من الهواتف عن منافسة الهواتف الصينية، فالمستهلكون هناك باتوا يفضلون الهواتف المحلية الصنع لرخص ثمنها، وعندما يشترون الهواتف الغالية فغالبا ما يشترون "آبل" و"هواوي".

وتشير الإحصائيات إلى أن حصة "سامسونغ" في سوق الهواتف بالصين في الربع الأول من العام الجاري بلغت 1% فقط، مقارنة بـ 15% في الفترة نفسها من عام 2013.

وفي بيان حول الموضوع قالت "سامسونغ" في بيان صدر عنها مؤخرا "سنعيد تخصيص معدات الإنتاج لمواقع التصنيع العالمية الأخرى، معتمدين على استراتيجية الإنتاج العالمية الخاصة بنا التي تستند إلى احتياجات السوق".

روسيا اليوم
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