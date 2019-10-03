لا تتركوا هواتفكم بالشحن عند النوم...غفا أثناء اللعب على الهاتف فوقعت الكارثة!

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توفي شاب إثر تعرّضه لصعقة كهربائية بعدما غفا أثناء وهو يلعب بألعاب الفيديو على هاتفه الموصول بالتيار الكهربائي.

وقد كان الشاب ساسترا مو إن، البالغ من العمر 25 عاماً، يلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت على أجهزته المختلفة أثناء جلوسه في سريره داخل منزله بتايلاند يوم الجمعة. وقد قيل إن أحد هواتف الشاب الذكية كان موصولاً بالتيار الكهربائي، إذ كان يقوم بشحنه.

ولفتت المعلومات إلى أن قريبة الشاب، واتشاريبورن مو إن، دخلت المنزل لتنظيفه صباح اليوم التالي، فعثرت على ساسترا داخل المنزل ولاحظت أنه لا يتحرّك أبداً في السرير.

وقالت واتشاريبورن إن جسد ساسترا كان أرجواني اللون، وأن يده اليسرى كانت بجانب القابس المحروق.

وأشارت التقارير الى أن واتشاريبورن سارعت الى قطع التيار الكهربائي عن المنزل والاتصال بالشرطة، وعندما وصل العناصر كشفوا على الشاب وأعلنوا وفاته.