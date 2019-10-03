living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا تتركوا هواتفكم بالشحن عند النوم...غفا أثناء اللعب على الهاتف فوقعت الكارثة!

3
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي شاب إثر تعرّضه لصعقة كهربائية بعدما غفا أثناء وهو يلعب بألعاب الفيديو على هاتفه الموصول بالتيار الكهربائي.

وقد كان الشاب ساسترا مو إن، البالغ من العمر 25 عاماً، يلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت على أجهزته المختلفة أثناء جلوسه في سريره داخل منزله بتايلاند يوم الجمعة. وقد قيل إن أحد هواتف الشاب الذكية كان موصولاً بالتيار الكهربائي، إذ كان يقوم بشحنه.

ولفتت المعلومات إلى أن قريبة الشاب، واتشاريبورن مو إن، دخلت المنزل لتنظيفه صباح اليوم التالي، فعثرت على ساسترا داخل المنزل ولاحظت أنه لا يتحرّك أبداً في السرير.

وقالت واتشاريبورن إن جسد ساسترا كان أرجواني اللون، وأن يده اليسرى كانت بجانب القابس المحروق.

وأشارت التقارير الى أن واتشاريبورن سارعت الى قطع التيار الكهربائي عن المنزل والاتصال بالشرطة، وعندما وصل العناصر كشفوا على الشاب وأعلنوا وفاته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout