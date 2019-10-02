كيف تغسل "الجينز"؟.. قواعد محددة للحفاظ على "بنطالك"

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يكاد لا يخلو بيت من بنطال "جينز"، بغض النظر عن أعمار أو جنس قاطنيه، إلا أن الاعتناء بهذه القطعة من الملابس وغسلها بالطريقة المناسبة قد تشكل تحديا لكثيرين.

ولابد من اتباع مجموعة من الخطوات لدى غسل بنطال الجينز، تختلف باختلاف الطريقة، سواء بواسطة الغسالة، أو بشكل يدوي.

وعند غسل البنطال في الغسالة، يجب ضبطها على دورة غسيل لطيفة أو خفيفة، للحفاظ على حالته ومظهره كما كان عند شرائه، كما يجب الحرص على استخدام منظف خفيف والابتعاد تماما عن مواد التبييض. ويمكن أيضا استخدام منعم أقمشة معتدل إذا أردت أن يكون الجينز أكثر نعومة.

من المهم عند غسل بنطال الجينز، استخدام الماء البارد، وذلك لأن الماء الساخن يتسبب في تلاشي لون الجينز وانكماش النسيج.

كما يجب "قلب السروال" من الداخل إلى الخارج للحفاظ على لونه، بالإضافة إلى ضرورة قراءة ملصق العناية الموجود على البنطال، لمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات محددة لطريقة غسله.

وعند إضافة قطع ملابس أخرى لعملية الغسيل، فيجب الحرص أن تكون من الجينز أيضا أو من الألوان المشابهة له، وعند تجفيفه فإنه يفضل أن يتم ذلك في الهواء الطلق، أما في حالة استخدام المجفف فيجب أن يتم ذلك لفترة زمنية معينة وبدورة خفيفة مع استخدام حرارة منخفضة.

الغسيل اليدوي

يفضل الكثير من الأشخاص غسل سراويل الجينز بشكل يدوي بعيدا عن الغسالة، لحمايتها، وفي هذه الحالة فإن هناك خطوات محددة أيضا يجب اتباعها.

يتم غسل بنطال الجينز يدويا في حوض به ماء بارد أو فاتر، مع إضافة منظف لطيف على القماش. ويتم "قلب الجينز" من الداخل ثم وضعه مفرودا في الحوض، وتركه لمدة 45 دقيقة.

في الخطوة الأخيرة، قم بفرك الجينز تحت الماء لإزالة المنظف، ثم قم بتجفيفه من خلال تعريضه للهواء، ولكن دون تعريضه مباشرة لأشعة الشمس.

أما في حالة تعرض البنطال لبقعة صغيرة، فيفضل تنظيفها بواسطة قطعة من القماش والماء فقط.

متى يجب غسل بنطال الجينز؟

يعامل الكثيرون بنطال الجينز كغيره من قطع الملابس، أي أنهم يقومون بغسله كثيرا وعلى فترات متقاربة، إلا أن هذا يؤثر سلبا على البنطال ويغير من لونه أو شكله.

ويُنصح بغسل بنطال الجينز كل شهرين إلى ستة أشهر، حسب استعماله ونوعية قماش الجينز. ومن العلامات التي تعني أنه حان الوقت لغسل البنطال، حدوث ترهل أو اتساع في منطقة الخصر أو عند الركبتين، أو تجعد النسيج خلف الركبتين.