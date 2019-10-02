ميزة جديدة من واتساب

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أطلق تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة «status» على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وستمكّن الميزة الجديدة المستخدم من استعمال الخيار الجديد «شارك إلى قصة فيسبوك» تحت «My Status»، حيث يمكنه النقر على الخيار للإنتقال إلى الخطوة التالية.

وهناك يُسنح للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة «واتساب» معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على «واتساب»، فإنّها جميعاً سوف تشارك مع قصص «فيسبوك»، لذا في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعيّن عليه الذهاب إلى قسم «My Status»، ثم إختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية اليمنى العليا، ثم خيار «شارك إلى فيسبوك».