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"لاسو".. فيسبوك يقترب من إطلاق أحدث منتجاته

1
OCTOBER
2019
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تعهد مارك زوكربرغ رئيس ومؤسس "فيسبوك" بـ"خوض معركة" لمحاربة محاولة الحكومة الأميركية تفكيك عملاق التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا، كما كشف عن تطبيق "لاسو" الجديد، بحسب تقرير صدر الثلاثاء بناء على تسجيل صوتي تم تسريبه.

ونشر موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيرج" تسريبا لأقوال زوكربرغ خلال اجتماع لموظفي "فيسبوك" في يوليو، حين قال إنه سيتحدى هذه الجهود، مكررا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتطرق زوكربرغ على وجه التحديد إلى خطة السناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديمقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية.

وقال في هذا السياق: "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية".

وأضاف أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار.
وتابع: "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها".

كما تطرق زوكربرغ إلى العملة الرقمية المخطط لها على فيسبوك (لييرا)، وقال في هذا الصدد إنه لا يزال متفائلا بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

"لاسو"

من جهة أخرى، أكد أن "فيسبوك" تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق "تيكتوك" لوسائل التواصل الاجتماعي سريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وقال: "لدينا منتج يسمى (لاسو)، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك".

وتابع رئيس شركة "فيسبوك": "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيكتوك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".

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