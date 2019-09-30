"واتس اب" يتخلى عن بعض هواتف آيفون وأجهزة أخرى في مطلع 2020...هل جهازك من ضمنها؟

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أعلن تطبيق "واتس اب" أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية، إذ سيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة مع مطلع العام 2020.

وقال "واتس اب": "إن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم واتس اب بحلول الأول من شهر فبراير 2020".

ولن يتمكن بعض المستخدمين لأنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

ووفق "مصادر" فقد أضاف "واتس اب" أن إنهاء دعم التطبيق المملوك لفيس بوك بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة.

ويلجأ تطبيق التراسل إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد وiOS أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح تطبيق التراسل الفوري الشهير أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.