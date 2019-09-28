كيف تحذف جميع الصور من هاتفك بسرعة؟

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تخيل أنك معارض سياسي في إحدى الدول القمعية، ووجدت أمامك حاجزا أمنيا على الطريق يفتش الجوالات ويقبض على المعارضين السياسيين بسبب ما يحملونه من صور ومقاطع على هواتفهم.

في هذه الحالة، ستستغرق عملية حذف الصور بشكل منفرد وقتا طويلا قد يهدد أمنك. لكن لحسن الحظ هناك طرق سريعة لحذف الصور والمقاطع المصورة سواء في هواتف أندرويد أو آيفون، نستعرضها فيما يلي:



آيفون

بالنسبة لأجهزة آيفون، فهناك مشكلة وهي أن الجهاز لا يسمح باختيار جميع الصور من أجل حذفها، لذلك هناك حيلة صغيرة أوردها موقع "بيزنس إنسايدر" في تقرير له:

1- افتح تطبيق الصور على جهاز آيفون.

2- اضغط على Albums في الأسفل.

3- اضغط على "All Photos" في المجموعة التي تحمل "My Albums".

4- اضغط "Select".

5- اضغط برفق على الصورة السفلية في ألبوم الصور، ابدأ في الاتجاه إلى أعلى الألبوم بدون أن ترفع إصبعك.

6- اضغط Delete.



أندرويد

بالنسبة لأندرويد، فإن موقع "تك جانكي" لا ينصح باستخدام تطبيق Google Photos لحذف الصور، لأنه سيؤدي إلى حذف الصور المخزنة على Google Cloud.

لهذا فإن أفضل طريقة لحذف الصور عن طريق تطبيق Gallery العادي، لديه إمكانية حذف من على متجر Google Play.

وعلى أي حال، إذا قررت حذف جميع الصور من خلال تطبيق Gallery التقليدي، فإن الخطوات ستكون كالتالي:

1- افتح تطبيق Gallery.

2- اضغط Menu في أسفل الشاشة.

3- إذا كنت تريد حذف ألبومات الصور اضغط على Albums ثم اضغط على جميعها ثم احذفها.

4- أما إذا كنت تريد مسح الصور بشكل انتقائي، فاضغط على Camera roll لتظهر لك جميع الصور، وهناك يمكن حذفها عن طريق الضغط على صورة واحدة ثم سحب الشاشة لأسفل أو لأعلى ثم اضغط أيقونة الحذف.

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