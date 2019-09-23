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واتساب تبدأ إطلاق ميزة مشاركة Status مع التطبيقات الأخرى

23
SEPTEMBER
2019
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بدأت خدمة التراسل الفوري "واتساب" إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة اي status على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أشهر من الاختبار.

ولم تعلن "واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك" عن إطلاق الميزة رسميا، ولكن العديد من المستخدمين أفادوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وصول الميزة، ولكن هذه الخدمة غير متوفرة للجميع، مما يشير إلى أن إطلاق الميزة سيكون تدريجيا.

ومع ذلك، فقد أضافت "واتساب" إلى صفحة الأسئلة الشائعة على موقعها شرحا لكيفية مشاركة حالات "واتساب" على "فيسبوك" والتطبيقات الأخرى: "إنستغرام"، "جيميل" أو صور غوغل، لذا، فقد يكون الإعلان والإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وشيكا.

وبدعم الميزة الجديدة، سوف يرى المستخدم الخيار الجديد (شارك إلى قصة فيسبوك) Share to Facebook Story تحت (حالتي) My Status تبويب الحالة، حيث يمكنه النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية. وهناك يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة واتساب معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على "واتساب"، فإنها جميعا سوف تشارك مع قصص "فيسبوك"، لذا في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعين عليه الذهاب إلى قسم (حالتي) My Status، ثم اختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية العليا اليمنى ثم خيار (شارك إلى "فيسبوك").

تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي تشارك خارج "واتساب" لن تتمتع بالتشفير (نهاية إلى نهاية)، كما يشار إلى أن هذه الميزة متاحة فقط لمن كان يملك تطبيق "فيسبوك" أو "فيسبوك لايت" مثبتا على هاتفه.

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