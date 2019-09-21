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وداعاً للهاتف.. فيسبوك يعطيك البديل!

21
SEPTEMBER
2019
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تعمل فيسبوك على تطوير نظاراتها الذكية للواقع المعزز في مختبرات (Facebook Reality Labs) على مدار العامين الماضيين، تهدف على ما يبدو إلى استبدال الهواتف الذكية، وذلك وفقاً لتقرير جديد.

لكن الصراعات مع تطوير المشروع دفعت الشركة إلى طلب المساعدة، وتأمل فيسبوك أن تؤدي الشراكة مع العلامة التجارية الشهيرة للنظارات Luxottica Group SpAالمُصنعة لنظارات راي بان Ray-Banفي تجهيزها للمستهلكين في الفترة ما بين 2023 و2025.

وسبق لشركة Luxottica Group SpA أن جربت الشركة هذه التقنية، وشاركت في عام 2014 مع غوغل في تصميم وتطوير وتوزيع جهاز (Google Glass).

وتحمل النظارات اسم أوريون (Orion) داخلياً، وهي مصممة لتحل محل الهواتف الذكية، بحيث تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات دون ربطهم بهاتف ذكي وإظهار المعلومات للمستخدمين عبر شاشة صغيرة تشبه شاشة نظارة غوغل.

ويتردد أن النظارات تتضمن كاميرا تسمح للمستخدم بإرسال بث مباشر إلى الأصدقاء والمتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام.

وتطور فيسبوك أيضاً مساعداً صوتياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للنظارات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير جهاز رنين يدعى أجيوس (Agios) من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإدخال المعلومات عبر مستشعر الحركة ويتيح التحكم في نظارات (Orion) باستخدام الأصابع.

ولدى الشركة المئات من الموظفين في مكاتبها في ريدموند يعملون في مجال تكنولوجيا نظارات الواقع المعزز (AR)، لكنها ما تزال تكافح من أجل تقليل حجم الجهاز إلى حجم يجده المستهلكون جذاباً.

ومن الواضح أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أبدى اهتماماً قوياً بهذه النظارات الجديدة، لكن بالنظر إلى المهلة الطويلة، فإنه لا يوجد ضمان بأن النظارات ستكتمل في الوقت المحدد أو يتم شحنها على الإطلاق.

ويزعم تقرير آخر أن شركة راي بان ستشارك بشكل مباشر، لكن ثمار تعاونها مع فيسبوك لن تظهر على (Orion)، بل على مجموعة مختلفة تماماً من النظارات الذكية، والتي تحمل الاسم (Stella).

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