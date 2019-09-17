living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خمس حيل يجب أن على كل مستخدمي واتسآب العلم بها..

17
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يميز "واتسآب"، تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، بقائمة طويلة من الميزات التي تجعله تطبيق المراسلة العالمي الأول.

ويضيف التطبيق المملوك لفيسبوك ميزات جديدة على مر السنين وهناك بعض الحيل المميزة التي قد لا يعرفها الكثير، وهذه الميزات مفيدة لمن يستخدمون التطبيق بشكل متكرر، نستعرض منها خمس حيل يجب أن يكون كل مستخدمي واتسآب على علم بها.

أداة GIF المدمجة: يأتي "واتسآب" مع أداة للصور المتحركة بصيغة "GIF" مدمجة تتيح إرسال مقاطع فيديو مسجلة عبر كاميرا التطبيق الداخلية وإرسالها إلى الأصدقاء.

لاستخدام الميزة، يمكن للمستخدم فقط تسجيل مقطع فيديو واختيار أيقونة GIF في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التطبيق. كما يمكن للمستخدم تعيين مدة مقطع الـ GIF.

الرسائل الصوتية: يمكن أن يكون الاستماع إلى الرسائل الصوتية في مكان عام أمرا صعبا بعض الشيء، لكن مع واتسآب يبدو الأمر مختلفا.

إذ يعزز "واتسآب" خصوصية مستخدميه فيما يتعلق بالاستماع للرسائل الصوتية في مكان عام، بمجرد الضغط على زر "تشغيل" الرسالة ووضع الهاتف بالقرب من أذنك.

فقد أصبح التطبيق ذكيا بما يكفي لاكتشاف أن هاتفك بالقرب من رأسك، ليقوم بالتبديل وتشغيل الرسالة تلقائيا عبر سماعة الأذن بدلا من السماعة الخارجية.

توفير استهلاك البيانات: أسعار البيانات غالية هذه الأيام، وواتسآب يعرف ذلك جيدا، لذلك يوفر التطبيق طرقا رائعة لمساعدتك في توفير استهلاكك للبيانات.

أولا، يمكنك ببساطة تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط من خلال النقر على الإعدادات، وفتح البيانات وتعديل إعدادات "استخدام التخزين" (Storage Usage)، حيث يمكنك تحديد خيارات مثل التنزيل التلقائي للوسائط عند استخدام بيانات الهاتف المحمول أو عند الاتصال بشبكة "واي فاي".

مشاركة حالة واتسآب عبر فيسبوك: يتيح لك واتسآب الآن مشاركة حالة واتساب كقصة عبر فيسبوك.

للقيام بذلك، انقر فوق الحالة على واتسآب وقم بـ"تحديث الحالة"، ومن "حالتي" ( My status)، انقر فوق مشاركة عبر "قصة فيسبوك" ( Facebook Story)، وانقر فوق السماح أو فتح، لفتح تطبيق فيسبوك.


وفي تطبيق فيسبوك، حدد الجمهور الذي تريد مشاركة قصتك معه، ثم انقر فوق "مشاركة الآن" (Share Now).

تنسيق رسائل واتسآب: يتيح لك واتسآب تنسيق النص والحصول على لمسات إبداعية بسيطة، إذ يمكنك واتسآب من جعل الرسائل تبدو بخط عريض أو وضع خط يتوسط النص أو حتى وضع خط أسفل النص.

لوضع علامة خط على النص، أدخل رمز التلدة (~) في بداية ونهاية النص. ولجعل النص أعرض ضع علامة النجمة (*) في بداية ونهاية النص، ولو وضع الخط السفلي، استخدم الشرطة التحتية (_).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout